Укравтодор назвав трасу, де після ремонту загинули вже 44 особи

На відремонтованій дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський загинуло уже 44 людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

"На радощах від поїздок новими якісними дорогами водії часто забувають про те, що: а) існують чіткі обмеження швидкості; б) на високій швидкості можливості маневрування зменшуються в рази… Своєрідний антирекорд показує дорога М-03 Київ — Харків — Довжанський, де відремонтовані ділянки дороги викликають недоречну ейфорію у водіїв. Наслідок – на сьогодні вже 44 людини загинуло", - заявляють в Укравтодорі.

Зазначають також, що серед уже оновлених доріг у 2020 році: 125,5 км маршруту Сєверодонецьк — Станиця Луганська; більше 100 км дороги Н-30 Василівка — Бердянськ; 47,5 км дороги Т–14–16 Львів — Пустомити — Меденичі.

В Укравтодорі зауважують, що за останні півроку на дорогах сталося 72 394 ДТП і на них загинуло 1 482 людини. Також повідомляють, що майже дві третини всіх ДТП в Україні — це 46 800 випадків — сталися з двох причин: порушення правил маневрування — 3 037 травмовано, 234 — загинуло; перевищення безпечної швидкості — 5 090 травмовано, 729 — загинуло.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков підкреслив, що "всього у верхньому шарі маємо більше 1 250 км – це значить, що ці дороги вже зручні та комфортні для руху, та часом ще не мають розмітки, бар’єрного огородження". Кубраков зауважив, що саме тому на щойно відремонтованих ділянках необхідно не пришвидшуватися, а навпаки бути більш уважними.