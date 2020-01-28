Торік на дорогах загинули майже 4 тисячі українців - Криклій
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на презентації планів роботи Укравтодору “Дороги UA 2020”, передає кореспондент Укрінформу.
"За 2019 рік сталося 160 тисяч ДТП, 32 тисячі осіб травмовано і майже 4 тисячі загинули... Дорожня "війна" - це окремий виклик і, будуючи дороги, ми маємо чітко розуміти, як на нього відповідати", - зазначив Криклій.
Він додав, що соціально-економічні втрати через дорожні аварії становлять майже 70 млрд гривень на рік - це близько 2% ВВП.
"Цьогоріч державна програма безпеки передбачає 3,2 млрд гривень, і наша команда виконає її. Завдання зниження аварійності на 30% – ключова ціль Міністерства інфраструктури, передбачена програмою діяльністю уряду", - наголосив очільник відомства.
Криклій уточнив, що у 2020 році для підвищення безпеки на дорогах запроваджуватимуть нові стандарти під час облаштування пішохідних переходів, розв’язок та інших об’єктів.