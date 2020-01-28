Торік на дорогах загинули майже 4 тисячі українців - Криклій

Протягом 2019 року на українських дорогах сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинули близько 4 тисяч осіб.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на презентації планів роботи Укравтодору “Дороги UA 2020”, передає кореспондент Укрінформу.

"За 2019 рік сталося 160 тисяч ДТП, 32 тисячі осіб травмовано і майже 4 тисячі загинули... Дорожня "війна" - це окремий виклик і, будуючи дороги, ми маємо чітко розуміти, як на нього відповідати", - зазначив Криклій.

Він додав, що соціально-економічні втрати через дорожні аварії становлять майже 70 млрд гривень на рік - це близько 2% ВВП.

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"Цьогоріч державна програма безпеки передбачає 3,2 млрд гривень, і наша команда виконає її. Завдання зниження аварійності на 30% – ключова ціль Міністерства інфраструктури, передбачена програмою діяльністю уряду", - наголосив очільник відомства.

Криклій уточнив, що у 2020 році для підвищення безпеки на дорогах запроваджуватимуть нові стандарти під час облаштування пішохідних переходів, розв’язок та інших об’єктів.