Суд знову переніс апеляцію на арешт Антоненку

Київський апеляційний суд переніс на 12 серпня розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера") на продовження арешту.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик.

"Перенесено на 12 серпня на 12:30", - сказав Кулик.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.