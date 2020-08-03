Кабмін готує підвищення пенсій майже для 10 тисяч сімей військових, загиблих в АТО/ООС
Укрінформ
Уряд на позачерговому засіданні в понеділок затвердив проєкт постанови щодо підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей загиблих під час участі в АТО/ООС військовослужбовців.
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, народний депутат із фракції "Слуга народу" Василь Мокан у Фейсбуці.
"... За дорученням Президента Володимира Зеленського, Кабмін затвердив проєкт постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб", - написав Мокан.
Представник уряду в парламенті уточнив, що документом передбачено підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС.