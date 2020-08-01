В Україні завершився весняний призов: в армію пішли понад 16 тисяч осіб

В Україні завершився весняний призов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"В Україні завершено черговий призов громадян України на строкову військову службу, який було проведено протягом травня — липня 2020 року", - зазначається у повідомленні.

Як повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, призовними комісіями та військовими комісаріатами планове завдання виконано на 100 %. Призвано та відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб, із них до: Збройних Сил України — 9 000 осіб; Національної гвардії України — 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб; Державної прикордонної служби України — 1 300 осіб.

Усім призовникам перед відправкою у війська за допомогою місцевих державних адміністрацій проводилися тести на виявлення коронавірусної інфекції.

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Виникнення хвороби серед призовників та молодого поповнення, яке надійшло на комплектування військових частин, не допущено.

Особливістю чергового призову стало відправлення до військових частин призовників 18-19 років лише за їх власним бажанням (за відповідними заявами) та можливість надання відстрочок від призову на строкову військову службу випускникам закладів освіти цього року, які бажають навчатися для отримання наступного вищого рівня освіти.