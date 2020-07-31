Шептицький в кількох іпостасях, "соборні" байкери і урбаністична лисиця

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Павло Багмут

Цього тижня віряни відзначили 1032-гу річницю Хрещення Руси-України. Через карантин святкування відбувалися здебільшого онлайн. Розпочалися заходи в понеділок, 27 липня, із всенічного бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі. У вівторок, 28 липня, митрополит Епіфаній звершив божественну літургію з нагоди свята та молебень біля пам’ятника святому Володимиру.

Фото: Маркіян Лисейко

У Львові цього тижня також відзначили 155-річчя від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. З цієї нагоди у Сихівському районі міста на одному з житлових будинків на проспекті Червоної Калини відкрили величезний мурал, присвячений релігійному діячу.

Шептицького зобразили у кількох іпостасях, щоб показати, наскільки багатогранним був цей чоловік. Ліворуч на будинку намальований молодий граф Шептицький, там йому до 20 років, мало хто впізнає Шептицького в такому віці. А праворуч — митрополит у вже більш зрілих літах.

Фото: Маркіян Лисейко

Крім того, зі святкової нагоди відкрили для відвідувачів Митрополичі сади біля Архикатедрального собору святого Юра. В межах екскурсій тут можна було дізнатися більше про життя митрополита Шептицького та його діяльність, побачивши представлені експонати.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Півтори сотні байкерів завітали 27 липня до Харкова в межах всеукраїнського "Мотопробігу єдності-2020".

"Наша мета – підтримка ідеї збереження територіальної цілісності України, єдності жителів України, зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Ми веземо прапори України і кримськотатарські прапори та плакати: "Крим – це Україна" – і жодних політичних знамен", – зазначив організатор пробігу киянин Микола Спірідонов.

Четвертий за ліком мотопробіг стартував в Ужгороді. Він пролягає на понад 6000 км через 51 місто й містечко по всій Україні. Пробіг фінішує 2 серпня у Запоріжжі на острові Хортиця.

Фото: Павло Багмут

Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

У відповідь на таке рішення під Офісом Президента України відбулася акція протесту "Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант". Протестувальники, зокрема, вимагали скасувати роззброєння армії у зоні конфлікту, також зі сцени заявили про недовіру голові ОПУ Андрію Єрмаку. Як зазначили організатори протесту, мета заходу – продемонструвати незгоду із рішенням про "позбавлення права відкривати вогонь у відповідь та вести розвідувальну діяльність".

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олена Худякова

Учасниця мітингу на знак протесту проти репресій щодо політично активних жінок напередодні президентських виборів у Білорусі тримає плакат біля Посольства Республіки Білорусь в Києві.

Фото: Маркіян Лисейко

Відображення поліцейського у дзеркалі під час запуску нового підрозділу поліції – мотопатруля – на площі Ринок у Львові.

Фото: Олексій Ковальов

Учасники святкової молитви з нагоди Курбан-байраму в Ісламському культурному центрі "Бісмілля" у Сєвєродонецьку.

Фото: Володимир Тарасов

Оператори дронів під час пресзаходу на тему: "Дрони в енергетиці – нові можливості для мереж" у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Корабель постійної військово-морської групи Північноатлантичного альянсу SNMG2 в Одеському порту.

Фото: Альона Николаєвич

Робітник на території підприємства із виготовлення бурового інструменту ТОВ "Універсальна бурильна техніка" (Долотний завод) у Дрогобичі на Львівщині.

Фото: Юлій Зозуля

Чоловік плаває поблизу танкера Delfi, який не можуть прибрати з акваторії Чорного моря в Одесі. За даними Держекоінспекції України, збитки, завдані довкіллю внаслідок витоків нафтопродуктів з пошкодженого корпусу судна, вже становлять 20 тисяч доларів.

Фото: Сергій Гудак

Краплі роси на павутинні у променях вранішнього сонця в селі Лікіцари на Закарпатті.

Фото: Геннадій Мінченко

Птах летить у вечірньому небі над Києвом.

Фото: Геннадій Мінченко

Лисиця на території ландшафтного заказника "Деснянські луки" у Києві.