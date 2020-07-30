У Києві біля Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція під назвою «Геть рейдерів від бізнесу».

Серед учасників акції були представники бізнес-об’єднання «СЕО Club», Антирейдерського союзу підприємців України, Федерації роботодавців України, ГО «Бізнес Варта», компанії «Еконія», ГО «Ділові українські жінки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під МВС пройшла акція «Геть рейдерів від бізнесу!» / Фото: Олег Давиденко. Укрінформ

Вони тримали у руках плакати із надписами «Селянам – землю, рейдерам – грати», «#няніАвакова! Геть від бізнесу», були одягнені у футболках з надписами «Ні рейдерам в погонах», «Геть руки від «Малятко».

«Останнім часом трудові підприємства, національний український виробник, наша компанія "Еконія" потерпають від рейдерства. На жаль, це рейдерство починає відбуватися руками так званих інвестиційних нянь», - заявила у коментарі Укрінформу представниця пресслужби компанії «Еконія», що є виробником дитячого харчування «Малятко».

Вона нагадала, що 9 липня на території заводу "Малятко" і також у київському офісі компанії «Еконія» проходили обшуки.

«І це продовжується, вже набуває таких масштабів, що ми просто не можемо мовчати. Ми об'єднали бізнес-підприємства, які так само потерпають від рейдерства... і прийшли під стіни МВС України, Головного слідчого управління Нацполіції з такою попереджувальною акцією протесту. Ми хотіли звернути увагу міністра Авакова на те, що неприпустимо використовувати працівників поліції… Вони (правоохоронці – ред.) тиснуть на українських бізнес, блокують роботу, проводять незаконні обшуки і просто зупиняють роботу не одного українського підприємства», - стверджує представниця пресслужби «Еконії».

Вона заявила, що під МВС кувалдами розбивали пляшки з водою «Малятко» так само, - «як вони кувалдами вибивали двері нам в офісі, щоб показати, що коли вони вибивають двері, вони не просто в українську компанію заходять, вони просто знищують цими кувалдами український продукт».

За її словами, такі ж акції пройшли у Харкові, Одесі і Білій Церкві під стінами облуправлінь поліції.

Учасники акції також передали резолюцію за результатами заходу очільнику МВС і мають намір передати аналогічну резолюцію Президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомлялося, 9 липня у компанії «Еконія» заявили, що поліція проводила обшуки в офісі компанії з виробництва дитячого харчування, на заводі і в будинку керівника підприємства.

У компанії заявили про нібито виконання поліцією «нового злочинного замовлення з боку рейдерів та про штучне переслідування компанії органами державної влади».

«В київський офіс поліція вдерлася силоміць та розтрощила вхідні двері, хоча представники компанії мирно намагалися впустити поліцейських в приміщення», - повідомили тоді у «Еконії» і виклали відео, як поліцейські розбивають двері кувалдою в київському офісі компанії.

Компанія «Еконія» є виробником шести брендів питної води: «Малятко», «Аквуля», Teen Team, «Чистий ключ», «Чайкава» та «Йодо». Крім того, компанія виробляє продукти дитячого харчування під брендом "Малятко".