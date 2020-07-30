МОЗ: в Україні досліджують чотири препарати для лікування COVID-19

Про це повідомив генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Олександр Комаріда під час пресконференції в Укрінформі.

"У нас зараз зареєстровано чотири клінічні дослідження саме вітчизняних лікарських засобів і міністерство уважно слідкує за цією інформацією, всіляко підтримує виробників і надає всю необхідну допомогу в межах чинного законодавства", - сказав він.

Комаріда наголосив, що лікування коронавірусної хвороби - це один із головних викликів, який сьогодні стоїть перед людством, і з боку міністерства є дуже велика вдячність та зацікавленість в тому, що саме українська фармацевтична галузь не стоїть осторонь глобальних викликів і проводить такі клінічні дослідження.

Фото: Belga