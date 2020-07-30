В Україні спростять порядок встановлення інвалідності - МОЗ готує нові правила
Про це на брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Міністерство охорони здоров'я працює над реформуванням порядку встановлення для дітей та дорослого населення України інвалідності", - сказала Микичак.
За її словами, у цій сфері завжди було багато питань від громадян, а в період пандемії їх стало ще більше.
Микичак наголосила на необхідності оптимізації організації роботи медико-соціальної експертної комісії, яка і встановлює інвалідність.
Як відомо, інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України. Цій експертизі підлягають особи, які втратили здоров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо.