Сьогодні - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Сьогодні, 30 липня, за рішенням ООН, відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції від 18 грудня 2013 року.

Як зазначають в ООН, торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном. Всі країни світу, будь то країна походження, транзиту або призначення, страждають від торгівлі людьми.

За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, жертвами торгівлі людьми продовжують залишатися головним чином жінки і дівчата. Частка жінок, серед осіб, яких змушують займатися примусовою працею, становить близько 35%. У зонах бойових дій і конфліктів ця проблема стоїть найбільш гостро. Згідно з існуючими даними, торгівля людьми відбувається повсюдно, кількість переміщених осіб за останні роки зросла майже вдвічі. У 2010 році Генеральна Асамблея ухвалила Глобальний план дій боротьби з торгівлею людьми, закликавши уряди всього світу вжити скоординованих і послідовних заходів, аби перемогти це зло.

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Окрім того, сьогодні відзначають Міжнародний день дружби. Він заснований резолюцією Генасамблеї ООН у 2011 році на знак визнання актуальності та важливості дружби.

Як зазначають в ООН, людська дружба є найвищою формою суспільної солідарності, тобто добровільним зв’язком людей, вибірковим, заснованим на взаємній любові; щирим і міцним союзом, не зумовленим ані біологічно (як кревність), ані утилітарно.