Уряд підтримав створення нових об’єктів природно-заповідного фонду

Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу Президента України «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення».

Відповідне рішення схвалено на засіданні 29 липня, інформує Урядовий портал.

Зазначається, що, згідно з указом, ландшафтний заказник «Кручі» площею 172,24 га у Нікольському районі Донецької області, ботанічний заказник «Долина ірисів» площею 19,9952 га у Миколаївському районі Львівської області та парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Адамівка» площею 54,46 га у місті Трускавець Львівській області стануть об’єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголосив, що Україна відстає у розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду порівняно з країнами Європи, "і цим рішенням ми робимо крок до розширення мережі природно-заповідних територій України та збереження мальовничих та унікальних куточків країни".

«Створення нових територій природно-заповідного фонду можливе лише за умови тісної співпраці державних і місцевих органів влади, громади та науковців. І особливо приємно, що нам вдалося зробити цю співпрацю результативною», - зауважив Абрамовський.

Міністр наголосив, що ці території є цінними природними ділянками, на яких виявлено різноманітні види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги України. Включення до природно-заповідного фонду дозволить зберегти їх природні, історико-культурні, естетичні, виховні, наукові та оздоровчі цінності та розширить національну екологічну мережу України.

Відповідно до указу президента буде запроваджено режим охорони та збереження створених об’єктів та мають бути розроблені проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж охоронюваних ділянок.

Створення об’єктів ПЗФ є спільним рішенням місцевої влади, науковців та Міндовкілля.