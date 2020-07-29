Олег Ляшко хоче через суд скасувати податкові повідомлення на пів мільйона

Лідер "Радикальної партії", екснардеп Олег Ляшко позивається до Головного управління ДПС у місті Києві щодо скасування податкових повідомлень на суму більше 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

«Олег Ляшко позивається до Головного управління ДПС у місті Києві і просить суд скасувати податкові повідомлення-рішення на суму понад 500 тис. грн. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - йдеться у повідомленні.

Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати два податкові повідомлення-рішення, складені Головним управлінням Державної податкової служби у місті Києві, датовані груднем 2019 року, згідно з якими платнику податків збільшено суму грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування та збільшено суму грошового зобов’язання за сплати військового збору.

Суд наразі вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адмінпозовом.