Олег Ляшко хоче через суд скасувати податкові повідомлення на пів мільйона

Олег Ляшко хоче через суд скасувати податкові повідомлення на пів мільйона

Укрінформ
Лідер "Радикальної партії", екснардеп Олег Ляшко позивається до Головного управління ДПС у місті Києві щодо скасування податкових повідомлень на суму більше 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

«Олег Ляшко позивається до Головного управління ДПС у місті Києві і просить суд скасувати податкові повідомлення-рішення на суму понад 500 тис. грн. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - йдеться у повідомленні.

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Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати два податкові повідомлення-рішення, складені Головним управлінням Державної податкової служби у місті Києві, датовані груднем 2019 року, згідно з якими платнику податків збільшено суму грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування та збільшено суму грошового зобов’язання за сплати військового збору.

Суд наразі вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адмінпозовом.

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