Підприємці ТЦ "Барабашово" пікетували Офіс Президента

Близько 100 підприємців харківського ТЦ "Барабашово", взяли участь у низці пікетів у Києві, виступаючи проти будівництва дороги через ринок.

У Харкові люди не бачать змоги достукатися до місцевої влади, заявив у коментарі кореспонденту Укрінформа начальник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Не маючи шансів у Харкові зупинити будівництво дороги через територію ринку, через що будуть демонтовані близько 2 тисяч підприємницьких робочих місць, харків’яни поїхали до Києва, де провели пікети під Офісом Президента України, будівлями Генпрокуратури і посольства Турецької Республіки. Вони вимагають зупинити міську владу, яка залучила до будівництва дороги турецьку кампанію та найняла молодиків спортивної статури, які охороняють будівництво дороги і б'ють тих, хто виступає проти. Ці криваві розправи вже мають кримінальні ознаки, через що може відбутися міжнародний скандал, якій торкнеться іміджу турецької компанії", - заявив Зайцев.

За його словами, учасники виїзної акції залишили в усіх установах, біля яких пройшли пікети, письма-звернення до Президента Володимира Зеленського, генерального прокурора Ірини Венедіктової та посла Турецької Республіки в Україні Ягмура Ахмета Гелдере.

Зайцев додав, що учасники акції наполягають не лише на зупиненні будівництва дороги, а й на "проведенні розслідування незаконних дій харківської влади, а також бездіяльності поліції, покаранні винуватців та проведенні громадських слухань щодо ситуації з будівництвом дороги".

Як повідомляв Укрінформ, зранку 20 липня представники ТЦ "Барабашово" намагалися пошкодити будівельну техніку, яка прибула до метро "Київська" для початку земляних робіт. Вони також встановили наметове містечко і пообіцяли, що воно залишиться на цьому місці, поки забудовники не почнуть будувати дорогу в об'їзд ринку.

До того у Харкові пройшли численні акції протесту проти будівництва дороги через ринок.

26 лютого на черговій сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово": "Дорога буде побудована, незважаючи ні на що, бо поліпшить транспортну доступність до віддаленого Салтовського житломасиву".