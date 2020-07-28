Назвали порогові бали для ЗНО з географії та хімії

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) визначила поріг "склав/не склав" для ЗНО з географії на рівні 24 балів, для ЗНО з хімії на рівні 13 балів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії 28 липня, яке транслювалося на Facebook Міністерства освіти та науки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми визначили, що пороговий бал "склав/не склав" з географії ЗНО 2020 року становить 24 тестових бали. Відсоток учасників, які не долають поріг, ставить 5,56% ”, - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.

Також на засіданні було встановлено поріг "склав/не склав" для ЗНО з хімії. Цього року “поріг” встановлено на рівні 13 балів. Не долають поріг 10,15% учасників ЗНО з хімії.

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.

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Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні проходила основна сесія зовнішнього незалежного тестування.

ЗНО з географії відбулося 15 липня, участь у ньому взяли 92 962 особи

ЗНО з хімії відбулося 17 липня, участь у ньому взяли 10 880 осіб

Раніше експертна комісія УЦОЯО визначила поріг “склав/не склав” для ЗНО з історії України - на рівні 25 балів, ЗНО з іноземних мов — 17 балів, для ЗНО з біології — 22 балів, ЗНО для фізики - 12 балів, ЗНО з математики - 9 балів, ЗНО з української мови та літератури — 22 балів.