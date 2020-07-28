Міноборони проводить громадське обговорення щодо вирішення житлових проблем військових

Основними чинниками у вирішенні житлового питання військових є виділення коштів з бюджету для придбання власного житла, надання службових квартир і забезпечення армійців дешевими іпотеками.

Про це повідомив Назім Агаєв, директор Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення Міноборони України на онлайн-брифінгу в Укрінформі на тему: «Результати громадського обговорення щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України».

«Громадяни найбільшу увагу у вирішенні житлового питання військових зосереджують на трьох головних чинниках: виділення коштів з бюджету для придбання військовими власного житла, надання службових і службово-посадових квартир, а також забезпечення армійців дешевими іпотеками та кредитами», - розповів Агаєв.

Також, за його словами, серед аспектів вирішення житлового питання військових респонденти вважають: удосконалення роботи житлових комісій у військових гарнізонах; забезпечення прозорості та відкритості інформації при розподілі житлових приміщень; подолання корупційних ризиків при розподілі житла; врегулювання проблеми «розслужбовлення» житла; врегулювання нормативної бази щодо забезпечення житлом військовослужбовців та військових пенсіонерів; завершення будівництва так званих «недобудов».

Агаєв зазначив, що, на думку респондентів, житлові комісії в різних гарнізонах є головним органом корупції у військових частинах.

«Громадяни пропонують ввести комп’ютеризовану систему постановки в гарнізонні черги, створити при військових частинах штатні підрозділи щодо забезпечення житлом військових, щорічно оновлювати їхній склад та регулярно звітувати про роботу. Також деякі громадяни впевнені, що житлові комісії повинні бути незалежними й не мають підпорядковуватися начальникам гарнізонів», - зазначив він.

Також, на думку багатьох респондентів, дешеві іпотеки та довгострокові кредити можуть викорінити корупційні ризики при розподілі житла, в роботі житлових комісій та при будівництві приміщень.

«Крім того, це може слугувати додатковим стимулом для продовження контрактів по службі, особливо молодих офіцерів. Як зазначають громадяни, класичний варіант – надання іпотеки на виплату від 10 до 15 років для військовослужбовця. При цьому, він має бути від 1 до 3% річних», - зазначив Агаєв.

За його словами, також заслуговують на увагу пропозиції щодо забезпечення житлом за рахунок виділення коштів з бюджету для придбання військовослужбовцем та військовим пенсіонером власної оселі.

«Більшість тих, хто брав участь в обговоренні, пропонують після 20 років служби або при звільненні з вислугою 25 років і більше, надавати офіцеру та військовослужбовцю-контрактнику грошову компенсацію з врахуванням коефіцієнта вартості житла в місці проходження військової служби. Для цього громадяни пропонують створити захищену бюджетну статтю. Такий підхід буде додатковою мотивацією служити та захищати країну», - зазначив Агаєв.

Крім цього, є пропозиції, які стосуються використання досвіду країн-членів НАТО. А саме, одноразовe виділeння коштів з бюджeту для придбання житла на увeсь пeріод служби військовослужбовця, тобто розрахованe на 25 років контракту.

Серед побажань також – пільгові кредити, з умовами погашення частини кредиту за рахунок держави, пропозиція розробити програму «Житло у лізинг» і «розслужбовлення» житла.

«Люди просять розглянути пропозицію щодо зменшення гарнізонної черги за рахунок розслужбовлення житла для осіб, які не потребують поліпшення житлових умов, мають вислугу років понад 25 років та звільнені із лав ЗС України й жодного разу не скористалися таким правом», - розповів представник Міноборони.

Він сказав, що у відомстві ретельно вивчають громадську думку за усіма напрямками, і пообіцяв, що усі пропозиції та побажання не залишаться поза увагою.

У період з 1 по 10 липня на офіційному вебпорталі МО України вивчалася громадська думка щодо шляхів вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. Всього у громадському обговоренні взяли участь 277 громадян України та надійшло 243 пропозиції.