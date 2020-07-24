“Слуги народу" вимагають швидко і якісно розслідувати ймовірний підпал будинку Шабуніна

Члени депутатської фракції партії "Слуга народу" закликають генпрокуратура та очільників СБУ, МВС і Нацполіції забезпечити оперативне, неупереджене та якісне розслідування ймовірного підпалу будинку громадського активіста Віталія Шабуніна.

Текст відповідного відкритого звернення опублікував у Facebook голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років Ігор Василів.

"Ми, народні депутати України, члени фракції політичної партії "Слуга народу", вимагаємо забезпечити оперативне, неупереджене та якісне розслідування імовірного підпалу будинку громадського активіста Віталія Шабуніна", - йдеться у зверненні.

При цьому представники "Слуги народу" зауважують, що будь-який тиск на громадських діячів та активістів є неприпустимим, а атаки на них — несумісні із вільним демократичним суспільством.

"Особливо небезпечними для демократичного суспільства є злочини проти осіб, які займають критичну позицію щодо окремих представників влади чи політичних діячів. Ефективне розслідування таких злочинів є питанням суспільної безпеки, незалежно від змісту чи ставлення до публічної позиції жертв таких злочинів. Саме тому ми вимагаємо від правоохоронних органів приділити особливу увагу розслідуванню атаки на Віталія Шабуніна та інших атак на громадських активістів", - акцентується у зверненні.

Водночас парламентарії наголошують, що у випадку Шабуніна йдеться не лише про посягання на життя та майно активіста, а дії зловмисників мають розглядатися також і як злочин проти громадської безпеки, співмірний із бандитизмом і тероризмом.

"Імовірні виконавці нічного підпалу будинку не зважали на присутність у ньому членів родини жертви та створили загрозу для життя і здоров'я цих людей. Вважаємо, що новий рівень суспільної небезпечності атак на громадських активістів є наслідком безкарності виконавців та замовників злочинів проти інших громадських діячів, вчинених протягом останніх чотирьох років", - зазначають представники монобільшості.

Депутати вимагають від правоохоронних органів ідентифікувати виконавців та особливо — замовників нападу на Шабуніна та його родину, а також активізувати розслідування інших випадків нападів на громадських активістів.

"Звертаємося до генерального прокурора України, голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України із проханням взяти розслідування цієї справи під особистий контроль. Наголошуємо, що в рамках здійснення парламентського контролю за діяльністю правоохоронних органів ми вимагатимемо публічних звітів про хід та результати розслідування, допоки виконавці та замовники не будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, керівник громадської організації "Центр протидії корупції", активіст Віталій Шабунін заявив, що невідомі в ніч проти 23 липня підпалили його будинок. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Президент Володимир Зеленський вважає цей підпал ознакою того, що суспільство не прийшло до тями після численних трагедій і соціальних потрясінь. Глава держави наголосив, що винних потрібно знайти і покарати, а суспільство повинне навчитися толерантно ставитися до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань.