«Луцький трилер», пам’ятник Шеремету та непідйомний танкер

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Маркіян Лисейко

Вранці 21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Зловмисник заявив, що транспортний засіб замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Крім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій був в іншому місці та міг бути активований дистанційно.

Зловмисник вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, Верховної Ради, церков, олігархи записали і виклали в YouTube заяви про те, що вони – терористи в законі. А також, щоб Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом: "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Згодом Зеленський виклав відповідне відео в соцмережу.

За словами Президента, він телефоном поговорив зі зловмисником і вмовив його спочатку відпустити трьох заручників – літню жінку, підлітка та вагітну дівчину. Потім – відпустити всіх інших і здатися.

Терористом виявився двічі судимий Максим Кривош, який раніше відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини. Йому висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

У четвер суд обрав запобіжний захід "луцькому терористу" – два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Євген Котенко

Тим часом на Київщині в ніч на четвер, 23 липня, невідомі підпалили будинок керівника громадської організації «Центр протидії корупції», активіста Віталія Шабуніна. Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом загорання. Також фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів.

«Інформація про їх наявність на місці події, яка поширюється у ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показами свідків, очевидців та іншими доказами», – заявили в поліції.

Фото: Євген Котенко

У середу, 22 липня, в столичному соборі Святого Олександра відбулася церемонія прощання з військовим медиком Миколою Іліним, якого вбили під Зайцевим російські окупанти. Вшанувати загиблого прийшли побратими та друзі.

Микола загинув під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, коли неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ілін, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

Тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя було передано на контрольовану урядом України територію 16 липня, тіло військового медика Іліна – 17 липня. Після отримання тіла останнього стало відомо, що російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над ним.

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі тривають невдалі спроби зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi.

Тим часом, 22 липня стався новий витік нафтопродуктів із пошкодженого в момент аварії корпуса судна, який зафіксувала у складеному акті виїзна комісія Одеської міськради в складі спеціалістів департаменту екології та розвитку рекреаційних зон.

За словами в.о. директора департаменту Олександра Тищенка, пляма біля танкера поширилася на площу близько 180 квадратних метрів.

Фото: Павло Багмут

На розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, неподалік місця, де 20 липня 4 роки тому загинув Павло Шеремет, відкрили невеликий меморіал в пам’ять про журналіста.

Меморіал має вигляд неоднорідного білого листа десь два метри заввишки, на якому посередині курсивом написано "Павло Шеремет".

Фото: Олена Худякова

Ветерана АТО Олександра Погребиського, якого затримали за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо народного депутата України Олега Волошина, Печерський райсуд Києва відпустив під особисті зобов‘язання шести народних депутатів. Поручилися за ветерана АТО народні депутати Михайло Забродський, Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко, Ніна Южаніна, Артур Герасимов та Ростислав Павленко. До 21 вересня Погребиському, якому інкримінують напад на державного діяча та висувають обвинувачення за статтею 346 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча», обмежено виїзд з Києва.

Як відомо, 21 липня перед початком позачергового засідання парламенту народного депутата парламентської фракції «ОПЗЖ» Олега Волошина облили зеленкою на подвір’ї Верховної Ради.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Володимир Тарасов

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час підсумкової пресконференції у залі пленарних засідань парламенту.

Фото: Олексій Ковальов

Учасники мітингу проти дистанційного навчання в школах у Сєвєродонецьку.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Народний художник України, професор кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв Сейфаддін Гурбанов представив свою скульптурну версію відомої картини Тиціана "Викрадення Європи" для задуманого ним у Харкові загальнодоступного Саду скульптур.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Кицівська пустеля - піщана горбиста місцевість в долині річки Сіверський Донець – на Харківщині.

Фото: Сергій Гудак

Василь Муханюк та його собака-вівчар породи алабай на прізвисько Бай на полонині Шумняскій у Рахівському районі Закарпаття.

Фото: Сергій Гудак

Будзи сиру сушаться на території вівчарського господарства на полонині Шумняскій у Рахівському районі Закарпаття.

Фото: Сергій Гудак

Сонях у полі біля села Дерцен на Закарпатті.