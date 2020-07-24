Травмованого під час Sea Breeeze американського моряка відправили до Італії

Травмованого під час Sea Breeeze американського моряка відправили до Італії

Укрінформ
Американського військового моряка, який отримав травму під час міжнародних навчань Sea Breeze - 2020 в Чорному морі, відправили ввечері 23 липня літаком на військово-морську базу США в Італії.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в адміністрації міжнародного аеропорту "Одеса".

"Увечері 23 липня в аеропорту приземлився американський транспортний літак Boeing C-40 Clipper, на борт якого підняли військового моряка, доставленого машиною швидкої допомоги з Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Після цього літак взяв курс на військовий аеропорт Сiгонелла на італійському острові Сицилія", - зазначили в аеропорту.

Як уточнили у клінічному центрі, американському моряку, який зазнав травмування під час навчань на кораблі США, було надано екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування моряка відправили до госпіталю військово-морської бази Сiгонелла.

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В акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze - 2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.

За даними пресслужби Міноборони, основне призначення навчання Sea Breeze – підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

Фото: Думская

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