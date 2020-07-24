Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО

У п'ятницю, 24 липня, тестуванням з фізики розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"24 липня – додаткова сесія ЗНО з фізики. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50", - зазначається у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" учасника / учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Тести додаткової сесії ЗНО-2020 відбудуться у такі дні: фізика – 24 липня, математика – 28 липня, іспанська мова – 29 липня, французька мова – 30 липня, німецька мова – 31 липня, англійська мова – 3 серпня, українська мова і література – 4 серпня, біологія – 5 серпня, історія України – 6 серпня, географія – 7 серпня, хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.

Основна сесія ЗНО-2020 відбулася 25 червня – 17 липня.