Посол ЄС в Україні стурбований пожежею в будинку Шабуніна

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас висловив стурбованість пожежею в будинку керівника ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна та закликав розслідувати ситуацію й у разі умисного підпалу — притягнути винних до відповідальності.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Дуже стурбований повідомленням про пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться умисний підпал, притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб виконувати свою роботу», - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, керівник громадської організації «Центр протидії корупції» активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.