Затриманий Байдала не був співробітником СБУ – пресцентр відомства

Затриманий Службою безпеки України колишній співробітник правоохоронних органів Андрій Байдала, якого бойовики «ДНР» звинувачували у вбивстві свого ватажка Олександра Захарченка, не був співробітником СБУ.

Про це повідомили Укрінформу в пресцентрі СБУ.

«Байдала не був співробітником СБУ», - сказали у пресцентрі, однак не уточнили, в яких органах він служив.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала колишнього співробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу, якого бойовики «ДНР» звинувачували у вбивстві свого ватажка Олександра Захарченка.

У відповіді СБУ на запит «РБК-Україна» йдеться про те, що «слідчими органів безпеки повідомлено про підозру громадянину (Байдалі - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у відповіді відомства.

У червні 2019 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики «ДНР» назвали організаторами вбивства свого ватажка Олександра Захарченка агентів нібито під керівництвом співробітника департаменту контррозвідки СБУ Андрія Байдали.

Як повідомлялося, 31 серпня 2018 року у центрі Донецька в ресторані «Сєпар» прогримів вибух, у результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.