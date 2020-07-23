ДБР повідомило підозру копам, які “вибивали” зізнання в умисному вбивстві
Про це інформує пресслужба ДБР.
“У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали “вибивати” зізнання в умисному вбивстві. Останній, своєю чергою, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії”, - розповіли в ДБР.
У відомстві уточнили, що про підозру в перевищенні влади, що супроводжувалося насильством, повідомлено начальнику та заступнику начальника одного із секторів Жовтоводського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад. У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Слідство встановило, що у червні 2020 року поліціянти, розслідуючи загибель мешканця Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили до відділу поліції громадянина, який у момент вибуху перебував неподалік місця події.
Зазначається, що, змушуючи визнати провину, поліціянти нанесли потерпілому понад 20 ударів, чим спричинили численні травми, що за висновком судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості.