ДБР повідомило підозру копам, які “вибивали” зізнання в умисному вбивстві

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику та заступнику начальника одного із секторів Жовтоводського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, які били підозрюваного, вимагаючи зізнання в умисному вбивстві.

Про це інформує пресслужба ДБР.

“У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали “вибивати” зізнання в умисному вбивстві. Останній, своєю чергою, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії”, - розповіли в ДБР.

У відомстві уточнили, що про підозру в перевищенні влади, що супроводжувалося насильством, повідомлено начальнику та заступнику начальника одного із секторів Жовтоводського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад. У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідство встановило, що у червні 2020 року поліціянти, розслідуючи загибель мешканця Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили до відділу поліції громадянина, який у момент вибуху перебував неподалік місця події.

Зазначається, що, змушуючи визнати провину, поліціянти нанесли потерпілому понад 20 ударів, чим спричинили численні травми, що за висновком судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості.