Слідчі ДБР імітували смерть заступника мера Черкас, якого "замовив" депутат міськради

Слідчі Державного бюро розслідувань, спільно з Департаментом контррозвідки СБУ затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови Черкас.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом контррозвідки СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови Черкас", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, слідством встановлено, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови Черкас.

Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток.

У ході спільної спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей в якості оплати за злочин затримали його організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовленні (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Фото: dbr.gov.ua