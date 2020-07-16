Мер Черкас заявив про зникнення свого заступника

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара - його не бачили з учорашнього вечора.

Про це черкаський мер повідомив у Facebook.

"Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - йдеться у повідомленні.

Бондаренко зазначив, що вже подав відповідну заяву в поліцію, і просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Ботнара, повідомити про це йому чи правоохоронцям.