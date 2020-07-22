Українською вперше вийшла "Чорна книга" - зібрання свідчень про Голокост

Уперше вийшов друком український переклад свідчень про Голокост «Чорна книга», написаний на основі зібраних Єврейським антифашистським комітетом свідчень.

Про це Укрінформу повідомив директор видавничих проєктів Фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Олег Шовенко.

«Це велика удача, що нам вдалося підтримати видавництво «Чорної книги» Гроссмана та Еренбурга українською мовою. Це був перший проєкт, який одразу після війни документував злочини нацистів проти євреїв на території Радянського Союзу. І він містить важливі факти про ці події. Окрім того, поява такої книги – важлива віха на шляху осмислення трагедії і розповсюдження знання не тільки про факти, а й про сприйняття трагедії її сучасниками», – зазначив Шовенко.

Він наголосив, що видати «Чорну книгу» саме українською мовою було надзвичайно важливо, адже її головний розділ стосується того, що відбувалося в Україні.

“Саме в Україні була знищена більша частина євреїв Радянського Союзу», – пояснив Шовенко.

У «Чорній книзі» йдеться про злочинне повсюдне знищення євреїв фашистськими загарбниками у тимчасово окупованих районах Радянського Союзу та таборах знищення в Польщі під час війни 1941-1945 років. Вона розповідає про людські страждання і людяність, зраду та вірність, відчай та хоробрість.

У фонді також уточнюють, що оригінальний текст книги було набрано ще у 1947 році.

Автори збирали безцінні свідчення очевидців упродовж війни та в повоєнні роки. Однак внаслідок розгортання антисемітської кампанії в СРСР збірка тоді так і не була видана. Вперше її видали в Єрусалимі у 1980 році на основі матеріалів, які дочка Іллі Еренбурга Ірина знайшла в особистому архіві батька.

Українським друком «Чорна книга» вийшла у видавництві «Дух і Літера» за сприяння Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». В її основу покладене єрусалимське видання 1980 року, яке супроводжується новими детальними примітками. Це перше видання українського перекладу одного з перших зібрань свідчень про Голокост у Східній Європі.

Фото: duh-i-litera.com