У Києві під будівлею Верховної Ради активісти провели артперформанс під назвою "Картковий будинок Путіна".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь в акції взяли кілька десятків осіб, серед яких – колишні полонені та їхні рідні, правозахисники і митці.

Зокрема, спочатку донецький художник і ексбранець Сергій Захаров звів імпровізований картковий будинок. Він складався із карт, схожих на звичайні гральні карти, але на зображеннях були відомі терористи Ігор Гіркін, Ігор Плотницький, Михайло Толстих ("Гіві"), Арсен Павлов ("Моторола") та інші.

Також у цю інсталяцію долучили імпровізовану гральну карту з президентом РФ Володимиром Путіним, який тут намальований у ролі джокера. На цій же карті внизу зображена стрічка як російський державний прапор. Сам Путін на цій карті нібито жонглює прапорами інших країн, у тому числі й українським.

Метою акції, як зазначили активісти, є привернення уваги народних депутатів до проблеми безкарності за воєнні злочини.

"Ми прийшли спитати, коли настане час для законопроєкту щодо відповідальності за воєнні злочини. Наш Кримінальний кодекс взагалі не містить відповідальності за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані таким чином, що неможливо просто їх застосувати і провести правильну кваліфікацію. Тому законопроєкт №2689, який ми вимагаємо ухвалити — це документ, який дасть правовий інструмент органам слідства, суду, щоб називати речі своїми іменами, правильно кваліфікувати ці злочини і притягати винних до відповідальності, він архіважливий", - заявила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Майтвійчук.

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Зі свого боку голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський зазначив, що комітет рекомендуватиме підтримати цей законопроєкт у першому читанні, і висловив думку, що його може бути розглянуто у парламенті на одній з позачергових сесій.

Під Радою провели артперформанс «Картковий будинок Путіна» / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

В ході акції Захаров також зазначив, що карта джокера, на якій зображено Путіна, - це головна карта, на якій тримається вся колода, але якщо її вийняти з такого карткового будинку, то уся конструкція завалиться. Після цього він вибив цю карту з імпровізованого будинку.

Далі активісти взяли у руки по одній такій карті і стали напівколом. До них підходив Захаров і червоною фарбою малював по одній букві на кожній, і в результаті склалося слово “Безкарність”. Малювати цей надпис він почав з карти джокера-Путіна.

Сам же артперформанс був організований у рамках спільної кампанії Фонду "Ізоляція" та Центру громадянських свобод.