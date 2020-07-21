За пів року СБУ запобігла понад 300 кібератакам на критичну інфраструктуру

Служба безпеки України нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об’єкти критичної інфраструктури протягом першого півріччя 2020 року.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"До цих кібератак були причетні майже 20 хакерських угруповань, які також викрито і знешкоджено спецслужбою. Значну частину хакерів напряму контролювали з Російської Федерації. Їх метою було нанесення шкоди українським державним органам і підприємствам оборонно-промислового комплексу", йдеться у повідомленні.

Також Службою заблоковано масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР» через системи електронних платежів. Група громадян на окупованій частині Луганщини під кураторством так званого «МДБ ЛНР» і ФСБ РФ створила псевдофінансову установу «Перший комерційний центр». Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валютно-обмінних операцій, грошових переказів через міжнародні платіжні системи, обіг електронних коштів у заборонених Україною ресурсах, поінформували в пресцентрі.

Крім того, спецслужба заблокувала протиправну діяльність організованої групи жителів Києва та Житомира. Вони за допомогою програмного забезпечення вони здійснювали підміну номерів і видавали міжнародний трафік псевдооператорів «Фенікс» і «Лугаком» з території так званих «Л/ДНР» і Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

Була за цей період і спроба кібератаки на українські ЗМІ, підкреслили в СБУ і заявили, що, зокрема, запобігли розсилці листів на тему COVID-19 начебто від імені Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Також, згідно з повідомленням, завдяки спільній спецоперації СБУ і Державної податкової служби було заблоковано податкову схему, котра щомісяця завдавала збитки державі на 2 мільярди гривень.

Загалом за цей період викрито та припинено 219 фактів протиправного використання електронних платіжних систем і систем розрахунків, «криптовалют» і «криптовалютних технологій».

Для захисту кібербезпеки держави Службою було розпочато 295 кримінальних проваджень, у тому числі 82 – за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, 17 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.

Крім того, зазначається, що СБУ протидіє гібридним загрозам, поширенню фейків і проросійської пропаганди, які напряму впливають на інформаційну безпеку держави. Зокрема, за цей період припинено діяльність 2,7 тис. спільнот у соцмережах, 375 вебресурсів, 431 інтернет-агітатора і 10 ботоферм, які поширювали фейки та деструктивну інформацію, наголосили в спецслужбі, додавши, що велику роль для захисту національного інформпростору відіграло продовження санкцій проти російських соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також продуктів «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С», «Парус».