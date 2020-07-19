Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у нього підтвердили коронавірус

"У мене коронавірус. Тільки що отримав висновок лабораторії "Діла". Вважаю за необхідне повідомити всім, з ким я був в контакті за останній час. Симптоми - температура 36,9-37,2 і невелика ломота в суглобах", - зазначив журналіст.

За його словами, інших симптомів - першіння, кашлю немає, температура не піднімається, її навіть можна не помітити.

"Якби не епідемія, я міг би і не звернути увагу, проте в такому випадку краще не зволікати з тестуванням. Його роблять дуже швидко, це не створює великих незручностей", - пише Бутусов.

Він каже, що не знає, де міг підхопити вірус.

Бутусов перебуває на самоізоляції вдома, сім'я також буде на самоізоляції.

Як повідомлялося, за станом на ранок 19 липня в Україні лабораторно підтверджено 58 842 випадки COVID-19, за добу - 731 новий.