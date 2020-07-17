З 50 підозрюваних учасників перестрілки в Броварах 48 вже під вартою — Геращенко
Укрінформ
З 50 підозрюваних щодо перестрілки у Броварах, яка сталася наприкінці травня, 48 осіб наразі знаходяться під вартою.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас по Броварах після цієї перестрілки пред’явлено підозру 50 громадянам, і 48 знаходяться під арештом", - сказав Геращенко.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень за участю близько 100 осіб.
5 червня Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких брали участь у перестрілці в Броварах.