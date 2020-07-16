Замовників стрілянини у Броварах ще не встановили - Венедіктова

Фактичних замовників стрілянини у Броварах наприкінці травня ще не встановлено.

Про це на координаційній нараді в Офісі генпрокурора заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наприкінці травня була перестрілка посеред житлового масиву в Броварах, яка створила серйозну загрозу громадській безпеці і життю людей. Попри те, що підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди, фактичних замовників зухвалого злочину ще не встановлено", - сказала Венедіктова.

Також, за її словами, з початку року правоохоронці за закінченими кримінальними провадженнями знешкодили 11 озброєних банд, переважна більшість з яких діяли на Київщині - 8, а також по одній в Києві, Чернігівській і Дніпропетровській областях.

За її словами, на Київщині складна криміногенна ситуація і "недостатній вплив з боку правоохоронців щодо її нормалізації". "Необхідно спрямувати додаткові зусилля на виявлення і ліквідацію банд та стійких суспільно небезпечних злочинних угруповань саме на Київщині", - уточнила вона.

Наразі слідство триває ще в 4 справах, за фактами бандитизму, вчинених на території Київщини, поінформувала генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. Участь у збройному конфлікті взяли близько 100 осіб.

5 червня Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких брали участь у стрілянині.