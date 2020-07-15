Офіс генпрокурора моніторить все, що пов’язано з нападами на активістів – Венедіктова

В Офісі генерального прокурора наразі моніторять все, що пов’язано з нападами на активістів і громадських діячів.

Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Все, що стосується нападів на активістів, на громадських діячів – зараз це все моніториться Офісом генерального прокурора», - сказала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, зокрема, 9 липня, в Одесі було скоєно напад на лідера громадської організації "Спільна мета", що протидіє незаконній забудові узбережжя, Володимира Савченка.

Член фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук 14 липнчя заявив, що направить звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генпрокурора Венедіктової щодо розслідування нападу цього одеського активіста.