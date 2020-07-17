Шкарлет назвав найбільш імовірний сценарій початку навчального року

Міністерство освіти і науки України розглядає три можливі сценарії початку нового навчального року.

Про це розповів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет під час робочої поїздки до Чернігівської області, повідомляє пресслужба міністерства.

"Навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв. Рішення щодо обрання сценарію, за яким відбуватиметься навчання, визначатимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні", - зазначив міністр.

Так, варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

Варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно.

І варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

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За словами Шкарлета, навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть у школу 1 вересня.

"Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі", – наголосив т.в.о. міністра.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді розглядають можливість дистанційного навчання восени у разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19.

Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.

Фото: Міносвіти