Ткаченко анонсував найбільший на пострадянському просторі архів репресивних органів СРСР

Реконструкція будівлі Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті триватиме два-три роки, після завершення він стане найбільшим серед подібних архівів на пострадянському просторі.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час презентації проєкту реконструкції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми фактично даємо відлік часу, коли починає будуватися державний архів репресивних органів із 1917 року по 1991 рік. Це буде один з найбільших архівів на пострадянському просторі”, - сказав міністр, додавши, що схожі архіви є також в Німеччині та Польщі.

Презентація проєкту реконструкції приміщення Архіву національної пам’яті в Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, проєкт реконструкції будівлі під архів національної пам’яті розрахований на два-три роки, й цього року вдалося знайти можливість виділення частини коштів для початку робіт.

Міністр зауважив, що після реконструкції в одній будівлі будуть зібрані справи з усіх архівів силових радянських відомств, буде відкрито справжню дослідницьку інституцію.

“Він (проєкт — ред.) є символом того, що ми маємо пам’ятати свою історію в усіх її проявах — у гарних і не дуже, для того, щоб ми мали можливість будувати своє майбутнє, спираючись на те, що ми реально знаємо”, - підкреслив Ткаченко.

У свою чергу голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович підкреслив, що створення такого архіву важливе не лише для відновлення історичної справедливості, а також для доступу до правди, до прав людини.

Він розповів, що наразі в Україні є національна та обласні комісії з реабілітації, які зараз всі перевантажені запитами людей, а архів нацпам’яті стане тим місцем, де разом будуть зібрані усі справи радянських репресивних органів.

“Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті — це буде точка, місце, де будуть всі архіви з усієї країни зібрані, досліджені, оцифровані. У світоглядному сенсі це буде величезний флагман доступу до правди, до майже століття репресій, які були здійснені на нашій території”, - зауважив Дробович.

Водночас директор Архіву національної пам`яті Ігор Кулик уточнив, що загальна вартість реконструкції будівлі, яка має тривати кілька років, становить 680 млн гривень, із них 400 млн гривень - будівельні роботи, 250 млн гривень - на обладнання.

Він також пояснив, що в цілому до архіву планують зібрати чотири мільйони справ служб радянської міліції, прокуратури, судів, НКВД, КДБ, міністерства оборони, прикордонників.

Кулик додав, що будівля архіву наразі знаходиться на території банкнотно-монетного двору НБУ, але будувалася для заводу “Алмаз” і здана в експлуатацію 1990 року.