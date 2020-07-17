Судді у справі щодо вбивства журналіста Сергієнка повідомили про підозру — ЗМІ

Судді Городищенківського райсуду Черкаської області Людмилі Синиці, яка веде справу щодо викрадення та вбивстві у 2014 році журналіста та учасника Євромайдану Василя Сергієнка, повідомили про підозру.

Про це нам Громадському повідомили джерела в Офісі генпрокурора.

Так, за версією слідства, під час одного з судових засідань у справі щодо вбивства журналіста Василя Сергієнка суддя Синиця розголосила відомості іншого кримінального провадження, що не було предметом її розгляду.

Слідчі вважають, що таки діями суддя перешкодила правоохоронцям у розкритті злочину.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Василь Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

За підозрою у справі Сергієнка затримали п’ятьох осіб. Володимиру Горбенку, Валентину Завражину і Роману Недибалюку інкримінують викрадення журналіста, Володимиру Воронкову - убивство. Власника київського спортклубу "Тай" Вадима Мельника обвинувачують в організації злочину. Ще двоє фігурантів справи перебувають у розшуку.

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22 серпня 2019 року Мельнику змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, дозволивши відвідувати медичні заклади. 14 листопада 2019 року Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення про його повторне взяття під варту.

Раніше Городищенський районний суд відпустив під домашній арешт Горбенка та Недибалюка.