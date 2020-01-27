Обвинувачення у справі про вбивства журналіста Сергієнка передали до суду

Офіс генерального прокурора спрямував до суду обвинувальний акт у справі щодо одного з підозрюваних у викрадені та вбивстві у 2014 році журналіста й учасника Євромайдану Василя Сергієнка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс генерального прокурора 24 січня 2020 року направив до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного проникнення 4 квітня 2014 року на територію домоволодіння журналіста та учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області» В. Сергієнка у м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, звідки журналіста було викрадено та в подальшому цього ж дня жорстоко вбито (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначеному громадянину та ще одній особі інкримінується участь у злочинній організації, яка діяла у період з листопада 2013-го до липня 2015 року на території Київської та Черкаської областей (ч. 1 ст. 255 КК).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершував Центральний апарат Держбюро розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, Василь Сергієнко, який мешкав у Корсуні-Шевченківському на Черкащині, був жорстоко вбитий 4 квітня 2014 року.

Того дня Сергієнка викрали з дому. А невдовзі в лісі за 15 км від Корсуня-Шевченківського виявили його тіло зі слідами тортур.

За підозрою у скоєнні цього злочину затримали п’ятьох осіб. Володимиру Горбенку, Валентину Завражину і Роману Недибалюку інкримінують викрадення журналіста, Володимиру Воронкову - вбивство. Власника київського спортклубу "Тай" Вадима Мельника обвинувачують в організації злочину. Ще двоє фігурантів справи перебувають у розшуку.

22 серпня 2019 року Мельнику змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, дозволивши відвідувати медичні заклади. 14 листопада Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення про повторне взяття його під варту.

Раніше Городищенський районний суд відпустив під домашній арешт Горбенка та Недибалюка.