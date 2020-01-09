Вбивство журналіста Сергієнка: домашній арешт для обвинуваченого в організації оскаржили вдруге

Прокуратура Черкаської області вдруге оскаржує рішення суду про заміну тримання під вартою на домашній арешт для обвинуваченого в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Після обрання Кропивницьким апеляційним судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави організатору замовного вбивства журналіста Василя Сергієнка, незважаючи на позицію державного обвинувачення, 08.01.2020 Городищенським районним судом повторно змінено запобіжний захід обвинуваченому в особливо жорстоких злочинах - з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Прокуратура Черкаської області категорично не згодна з ухвалою суду в частині зміни обвинуваченому запобіжного заходу, а тому, займаючи принципову позицію, прокурорами в кримінальному провадженні 09.01.2020 на вказане судове рішення внесено апеляційну скаргу", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що 16 травня 2017 співробітниками Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Департаменту карного розшуку Національної поліції України за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області під час проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів у м. Київ затримано 47-річного місцевого жителя, який підозрюється в організації резонансного викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка. Тривалий час зловмисник переховувався від слідства та перебував у розшуку.

На цей час судовий розгляд триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Василь Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

За підозрою у справі Сергієнка затримали п’ятьох осіб. Володимиру Горбенку, Валентину Завражину і Роману Недибалюку інкримінують викрадення журналіста, Володимиру Воронкову - убивство. Власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника обвинувачують в організації злочину. Ще двоє фігурантів справи перебувають у розшуку.

22 серпня 2019 року Мельнику змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, дозволивши відвідувати медичні заклади. 14 листопада 2019 року Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення про його повторне взяття під варту.

Раніше Городищенський районний суд відпустив під домашній арешт Горбенка та Недибалюка.