Громадську активістку Катерину Гандзюк нагородили посмертно на конкурсі журналістських розслідувань імені героя Небесної сотні В.Сергієнка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нагороду отримав батько Катерини Віктор Гандзюк.

“Понад рік Каті немає серед живих. Її вбили за те, що вона проводила свій Майдан Гідності. На жаль, за сім місяців у справі немає жодних позитивних зрушень”, - сказав Гандзюк під час церемонії у Києві.

Це вже другий конкурс журналістських розслідувань імені героя Небесної сотні Василя Сергієнка. Цьогоріч за звання кращих змагалися понад 200 претендентів. До фіналу увійшли 30 робіт. Серед номінацій - розслідування в Інтернет та друкованих ЗМІ, робота місцевих громадських активістів та блогерів, телевізійне розслідування та найкраще місцеве телерозслідування.

Захід організовано спільно з Національним музеєм Революції Гідності Maidan Museum.

Конкурс журналістських розслідувань названо на честь активіста з Черкащини, з Корсунь-Шевченківського, якого вбито п’ять років тому під час Революції Гідності. Близькі чоловіка вважають, що його вбили через громадську активність.

Як повідомляв Укрінформ, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла. Ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.