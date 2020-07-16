Держстат порахував кількість смертей від грипу та пневмонії в Україні

Смертність від грипу та пневмонії в Україні за 4 місяці року виявилася нижчою за минулорічні показники. Протягом січня-квітня 2020 року від цих хвороб в Україні померли 2358 осіб, що на 104 особи (4,33%) менше за аналогічний період 2019 року.

Це витікає із даних Держстату, наданих на запит Укрінформу.

Так, за січень-квітень 2020 року в Україні померли 195287 осіб, що на 11856 осіб (5,8%) менше, ніж за цей же період в 2019 році - 207143 особи.

Що стосується грипу та пневмонії, то за перші 4 місяці року від цих хвороб в Україні померли 2358 осіб, тоді як в минулому році - 2462.

Водночас, у місячному розрізі статистика дещо різниться.

У 2019 році пік смертей від грипу та пневмонії прийшовся на січень, коли від цих хвороб померли 908 осіб. Проте, вже в лютому кількість смертей від грипу та пневмонії знизилася до 517 осіб, в березні - до 535 осіб, в кітні - до 502 осіб.

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У 2020 році в січні від грипу та пневмонії померла 621 особа, що на 287 осіб (38,7%) менше, ніж в 2019 році. Але в лютому від цих хвороб померли 705 осіб, в березні - 648 осіб, що відповідно на 58 осіб (136,3%) та на 113 осіб (121,1%) більше за 2019 рік.

Проте, вже в квітні 2020 року кількість смертей від грипу та пневмонії знову різко пішла вниз, склавши 384 особи, що на 118 осіб (34,6%) менше за 2019 рік.

Водночас, як витікає зі статистичних таблиць, Державна служба статистики не розглядає смерті від грипу та пневмонії у взаємозв`язку з COVID-19.

Так, з березня 2020 року для смертей від коронавірусної інфекції ведеться окремий облік.

Зокрема, у березні 2020 року від COVID-19 (вірус ідентифікований) померли 9 осіб, від COVID-19 (вірус неідентифікований) - 0 осіб.

У квітні 2020 року від COVID-19 (вірус ідентифікований) померли 242 особи, від COVID-19 (вірус неідентифікований) - 10 осіб.

Аналогічну статистику за травень 2020 року в Держстаті обіцяють оприлюднити після 22 липня.

У зв`язку з епідемією коронавірусної інфекції в Україні та у світі, Кабінет міністрів з 12 березня 2020 року запровадив карантин на території всієї країни.