Укрпошта закупила сотні пістолетів "Форт-17"

Національний поштовий оператор "Укрпошта" закупила 411 пістолетів «Форт-17» у підприємства Міністерства внутрішніх справ України.

Про результати торгів, які, з моменту оприлюднення пропозиції, тривали менш як два тижнів, повідомляється у системі електронних торгів Рrozorro.

"Переможець - Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС України. Пропозиція - 3 189 771,00 грн з ПДВ", - повідомляється у системі торгів.

З інформації на сайті видно, що пропозиція датована 3 липня 2020 року. А вже 14 липня було визначено переможця.

Також, повідомляється, що закупівля пістолетів двічі скасовувалася через подання до участі менш як дві пропозицій.

Загалом, "Укрпошта" закупила 411 пістолетів «Форт-17», які мають бути поставлені у максимальний термін - до 31 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, у Полтавській області 7 липня невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", з якого викрали 2,5 млн грн та зброю охоронця.

На сьогодні учасники збройного нападу викриті і затримані. Поліція також знайшла викрадені гроші.