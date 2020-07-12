У прокуратурі кажуть, що вибухівку в авто Укрпошти злочинці заклали заздалегідь

За версією слідства, особи, причетні до розбійного нападу на автомобіль Укрпошти, заклали вибуховий пристрій в автомобіль підприємства заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Правоохоронці знайшли транспортний засіб, на якому, ймовірно, пересувалися чоловіки, а на дачі одного з них — викрадену табельну зброю охоронця і понад 2 мільйони гривень, ще понад 250 тисяч віддав родич підозрюваного. Як припускають слідчі, це частина коштів, привласнених під час розбою.

Нагадаємо: трьох чоловіків розшукали в Києві, одного — в Лубнах. Затриманим інкримінують розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, і замах на умисне вбивство двох осіб.

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Трьох імовірних нападників відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. Правоохоронці також розшукують п'ятого підозрюваного — співробітника Укрпошти, який виконав функцію навідника та підбурювача до злочину.