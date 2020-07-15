Шайтанов, терористи та інші гучні справи СБУ: Баканов підбив підсумки за пів року

За перше півріччя Служба безпеки України попередила 3 теракти і затримала 4 фігурантів, причетних до їх підготовки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ з посиланням на інформацію голови СБУ Івана Баканова.

«Боротися не з наслідками злочинів, а протидіяти їх скоєнню ‒ це важливий пріоритет нашої роботи. У кожного українця має бути впевненість у тому, що він та його рідні знаходяться у безпеці незалежно від того, якої він віри, політичної приналежності, або який у нього соціальний статус», – цитує пресслужба Баканова.

Як зазначається, за півроку суди винесли вироки особам, яких раніше затримала СБУ: 53 вироки – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 28 – за терористичну діяльність.

Серед важливих здобутків СБУ – резонансна спецоперація щодо викриття і затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який підозрюється у співпраці з російським ФСБ.

Також СБУ затримала керівника і учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС тощо.

До Грузії екстрадовано одного з керівників ІДІЛ на прізвисько Аль Бара Шишані, якого раніше СБУ затримала на Київщині.

Загалом же 254 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності релігійно-екстремістських організацій, заборонено в’їзд в Україну, повідомили в пресслужбі СБУ.

Ще 45 вироків суду набули чинності: 11 – за ознаками державної зради, 16 – створення терористичної групи чи терористичної організації, 1 – шпигунства.

Повідомляється, що за державну зраду до 12 років ув’язнення, зокрема, засуджено колишнього співробітника органів МВС, якого затримали під час спецоперації контррозвідники СБУ. А викритому на шпигунстві громадянину КНР рішенням суду призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Окремо достроково припинено повноваження 5 іноземним дипломатам за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.