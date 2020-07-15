Уряд змінив порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою передбачено проведення утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин з урахування потреб Міністерства оборони та обсягів фінансування, передбачених бюджетом.

Відповідне рішення прийняте на засіданні 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Утилізація боєприпасів здійснюється з урахуванням потреби Міноборони в утилізації боєприпасів та обсягів фінансування за відповідною бюджетною програмою. Міноборони, виходячи з потреби в утилізації боєприпасів, подає Кабінетові міністрів на затвердження перелік боєприпасів, що підлягають утилізації. На підставі затвердженого переліку та відповідно затверджених обсягів фінансування Міноборони щороку складає план утилізації боєприпасів», - йдеться в тексті постанови.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, на сьогодні на утилізацію передаються лише непридатні боєприпаси, які небезпечні для бойового застосування, що перебували під впливом вибухів, пожеж, під час виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах, а також боєприпаси, заборонені до використання відповідними конвенцією та законом. При цьому обсяги боєприпасів, які підлягають утилізації, постійно зменшуються у зв’язку з війною на сході України та у зв’язку з тим, що значну кількість боєприпасів, яку планувалось утилізувати, було неконтрольовано знищено внаслідок вибухів на складах в попередні роки.

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Роботи з утилізації планується фінансувати як коштом державного бюджету, так і за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

В Міноборони вважають, що прийняття цієї постанови дозволить корегувати обсяги боєприпасів, що підлягають утилізації, тож на даний час розробка нової Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, є недоцільною.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 жовтня 2019 року створила ТСК з розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому та Кривому Розі. Головою цієї комісії обрали лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, а його заступником – керівника фракції «Голос» Сергія Рахманіна. Загалом до складу ТСК увійшли 15 народних депутатів, що є представниками всіх фракцій і груп парламенту.