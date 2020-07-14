СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака" на хабарі у $100 тисяч

Служба безпеки України 14 липня затримала одного з фігурантів справи запису розмов брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса на отриманні 100 тис. доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ затримала двох громадян 14 липня у столичній кав’ярні під час отримання ними всієї суми неправомірної вигоди. Серед затриманих – ймовірний автор скандальних "плівок Єрмака", котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади. Сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі "гучних плівок" насправді виявились звичайними шахраями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники обіцяли комерсанту за 100 тис. доларів США "вирішити" питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах. Наразі досудове слідство перевіряє цю інформацію.

СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака" на хабарі / Фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 та ч. 4. ст. 369 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Як повідомляв Укрінформ, фігурантам справи про "плівки Єрмака" Сергію Шумському та Дмитру Штаньку 12 травня спалили мотоцикл та кинули гранату в авто. Відповідну заяву вони подали в ніч на 12 травня у Деснянське райуправління поліції Києва. Разом з тим, слідчо-оперативна група у салоні автомобіля невідомого предмета на зразок гранати не виявила.

Шумський та Штанько були помічниками Дениса Єрмака, брата голови Офісу Президента, і фігурують на так званих плівках Єрмака. Однак пізніше вони звинуватили очільника ОП Андрія Єрмака та його брата Дениса в корупції. Обидва брати Єрмаки звинувачення відкидають.