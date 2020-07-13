Суд продовжив арешт ексміністра Кожари до 25 серпня

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у понад 14 млн грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це оголосив слідчий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку тримання під вартою Кожари, ухвалив: клопотання – задовольнити, продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Кожари до 25 серпня 2020 року. Визначити заставу у розмірі 14 млн 83 тисячі 400 грн», - сказав суддя.

Своєю чергою Кожара під час засідання заявляв, що він не скоював злочину, який йому інкримінується.

«Загинула одна з найближчих мені людина, мій товариш. Я свого товариша завжди підтримував, і у мене не могло існувати ніяких мотивів щодо планування і скоєння такого злочину», - стверджує Кожара.

Як повідомлялося, 11 червня Київський апеляційний суд взяв під варту ексклаву МЗС Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького, із альтернативою у вигляді застави у 14 083 400 гривень.

Водночас перед цим, за даними ЗМІ, суд зменшував Кожарі заставу із 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, і після її внесення Кожара вийшов на свободу.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ вбив Старицького, а потім інсценував його самогубство.

У той же час адвокати Кожара заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться в її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого в будинку міністра закордонних справ України в 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" і одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.

Ексміністр 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні завідомо неправдивих показань Марині Козерод - дружині Кожари.

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