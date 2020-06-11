Суд арештував Кожару, застава - понад 14 мільйонів

Київський апеляційний суд узяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, із альтернативою у вигляді застави понад 14 млн грн.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду у Facebook.

Зазначається, що 11 червня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула скаргу, подану прокурором на ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 18 травня 2020 року, якою було частково задоволено клопотання слідчого Головного управління Нацполіції в Київській області та продовжено щодо Кожари запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 липня 2020 року з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 102 000 гривень, з покладенням на підозрюваного, у разі внесення застави, обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

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“За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено частково, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 травня 2020 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено частково. Застосовано до підозрюваного К. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 липня 2020 року із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 14 083 400 гривень з покладенням на підозрюваного, у разі внесення застави, обов’язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України. Підозрюваного К. взято під варту у залі суду”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, раніше суд зменшив Кожарі заставу як альтернативу арешту з 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, і після її внесення Кожара вийшов на свободу.

27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 14 млн 82 тис. грн Леоніду Кожарі, який підозрюється у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Слідство вважає, що колишній міністр закордонних справ вбив Старицького, а потім інсценував його самогубство.

У той же час адвокати Кожара заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це нібито йдеться в її заяві, яку вона подала 25 березня.

21 лютого в будинку міністра закордонних справ України в 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в селі Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" і одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.

Ексміністру 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні завідомо неправдивих показань Марині Козерод - дружині Кожари.