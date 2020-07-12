Християни східного обряду святкують Петра і Павла

Християни східного обряду 12 липня відзначають одне з найбільших християнських свят - День Святих Первоверховних апостолів Петра і Павла.

Про це повідомляє Укрінформ.

Водночас цього дня завершується Петрівка - піст, що тривав упродовж кількох тижнів. Петро і Павло, згідно з Євангелієм, були учнями Ісуса Христа. За переказами, апостол Петро був старшим братом апостола Андрія, і до зустрічі з Христом мав ім'я Симон. Апостольське ім'я Петро - з грецької «камінь» або «скеля» - дав йому Ісус Христос, коли покликав йти за собою як учня і послідовника.

Разом із тим Ісус Христос наділив свого учня здатністю зцілювати людей і бути захисником рибалок. Петро першим з усіх апостолів повірив у божественне призначення Ісуса Христа і був особливо відданий Йому. Саме Петро був першим з апостолів, кому Христос з'явився після свого воскресіння. Доля апостола Павла теж була не простою.