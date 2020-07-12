Кремінь: Держава має забезпечити доступ до освіти для випускників з окупованих територій

Держава має створити належні умови для випускників шкіл з окупованих територій, аби ті хотіли вступали до українських вишів.

Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю "Радіо Свобода", опублікованому 11 липня.

"Діти, які опинилися у неволі на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму – наші діти. І держава зобов'язана забезпечити їм доступ до освіти", - переконаний він.

Але при цьому, даючи змогу дітям з ОРДЛО вступати до українських вищих навчальних закладів без складання ЗНО, держава повинна подбати про збільшення відповідних квот на державне замовлення та створення необхідних умов для подальшого перебування в Україні - забезпечення гуртожитком і, можливо, соцстипендією.

"Зрозуміло, що вона (дитина з ОРДЛО – ред.) повинна бути свідома того, що вона в Україні. І повинна наздогнати ту, можливо, освітню прірву, яку вона зазнала на окупованих територіях", – наголосив Кремінь.

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Омбудсмен зазначив, що хотів би, щоб до процесу допуску людей з ОРДЛО до українських ВНЗ залучилися й спецслужби, адже, за його словами, траплялися випадки, що громадяни, які брали участь у бойових діях на стороні терористичних організацій, можуть потрапляти у списки здобувачів освіти.

Нагадаємо: цього тижня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без ЗНО.

Він розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти та науки України.