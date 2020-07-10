Наразі боргів по зарплаті перед шахтарями майже немає — Герус

На сьогодні боргів по зарплаті перед шахтарями майже немає, є лише локальні проблеми на шахті "Надія" і деяких інших.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останні місяці проблеми з шахтарями були суттєво вирішені — особливо, з шахтарями державних шахт. І на сьогодні боргів по зарплаті перед ними майже немає. Є локальні проблеми на шахті "Надія" і деяких інших, але серйозної масштабної проблеми немає", - відзначив Герус.

Він також додав, що імпорту електроенергії з Російської Федерації уже кілька місяців немає.

Як повідомлялося, уряд нещодавно прозвітував, що спрямував на зарплати шахтарів 3,5 млрд грн упродовж шести місяців.

Крім того, для виплати боргів із заробітної плати перед шахтарями державних вуглевидобувних підприємств 26 червня перераховано 339 млн грн. Мінфін, за пропозицією Міненерго, здійснив наближення бюджетних асигнувань за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" з листопада – грудня на червень.

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Станом на 1 липня 2020 загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати за 2015-2020 роки становить 271 млн грн. (в тому числі за 2020 рік – 124 млн грн). Міненерго пояснило, що зазначену заборгованість можливо погасити лише коштами, отриманими від реалізації вугільної продукції.