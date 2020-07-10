На Банковій одинадцятий день протестують шахтарі

На Банковій одинадцятий день протестують шахтарі

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Укрінформ
У Києві під стінами Офісу Президента 11-й день триває Всеукраїнська безстрокова акція протесту шахтарів, які вимагають вирішити проблеми вугільної галузі країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook 10 липня повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), народний депутат Михайло Волинець.

"Одинадцятий день Всеукраїнської безстрокової акції протесту шахтарів. Вугільні регіони мають жити! Навіть якщо це не збігається з бізнес-планом деяких слуг народу", - наголосив профспілковий лідер.

Раніше він повідомляв, що протестувальники розраховують, що дуже скоро усі українські шахти вийдуть з вимушеного простою, а гірники повернуться до роботи.

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За словами Волинця, Центренерго має проявити державницьку позицію і надати пріоритет українському вугіллю, яке має закуповуватися на державних шахтах. Решту потреби, на його переконання, Центренерго може купувати на вільному ринку, за конкурентними цінами і умовами, які задовольняють сторони.

В акції протесту у Києві, яка розпочалася 30 червня, приймають участь шахтарі ДП "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", "Первомайськвугілля", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та працівники інших вугледобувних підприємств країни.

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Гірники та їх дружини продовжують страйкувати під стінами Офісу Президента, намагаючись таким чином привернути увагу до своїх проблем.

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