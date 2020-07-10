На Банковій одинадцятий день протестують шахтарі

У Києві під стінами Офісу Президента 11-й день триває Всеукраїнська безстрокова акція протесту шахтарів, які вимагають вирішити проблеми вугільної галузі країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook 10 липня повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), народний депутат Михайло Волинець.

"Одинадцятий день Всеукраїнської безстрокової акції протесту шахтарів. Вугільні регіони мають жити! Навіть якщо це не збігається з бізнес-планом деяких слуг народу", - наголосив профспілковий лідер.

Раніше він повідомляв, що протестувальники розраховують, що дуже скоро усі українські шахти вийдуть з вимушеного простою, а гірники повернуться до роботи.

За словами Волинця, Центренерго має проявити державницьку позицію і надати пріоритет українському вугіллю, яке має закуповуватися на державних шахтах. Решту потреби, на його переконання, Центренерго може купувати на вільному ринку, за конкурентними цінами і умовами, які задовольняють сторони.

В акції протесту у Києві, яка розпочалася 30 червня, приймають участь шахтарі ДП "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", "Первомайськвугілля", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та працівники інших вугледобувних підприємств країни.

Гірники та їх дружини продовжують страйкувати під стінами Офісу Президента, намагаючись таким чином привернути увагу до своїх проблем.