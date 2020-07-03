Держава не має боргів перед шахтарями – Прем'єр

Питання заробітних плат шахтарів перебуває на щоденному контролі уряду.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно заробітних плат шахтарів і ситуації у вугільній галузі. Уряд стурбований цією ситуацією, це питання на щоденному контролі. В.о. міністра енергетики брала участь у виїздному засіданні комітету на одній з державних ТЕС", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що на виплати зарплат і погашення заборгованості уряд спрямував 3,5 млрд грн за 6 місяців 2020 року.

"На сьогоднішній день є ситуація, коли держава не має боргів перед гірниками. Крім того, уряд ухвалив постанову, якою зобов'язав викуповувати вугілля з українських шахт", - зазначив Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня 2020 року біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів компаній "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Станом на 1 липня 2020 р. загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати за 2015-2020 роки становить 271 млн грн (в тому числі за 2020 рік – 124 млн грн).

Міністерство енергетики виділило 339 млн грн на погашення шахтарям боргів із зарплати за квітень і травень.

Загалом за 6 місяців 2020 року вугледобувними підприємствами на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї спрямовано 3,5 млрд грн.